Põhja-Rootsi kaevanduses toimus öösel üks riigi mõõtmisajaloo tugevamaid maavärinaid

LKAB Kiruna kaevanduses kell 3.11 öösel toimunud maavärin oli nii tugev, et ajas üles suure osa linnast, vahendab Rootsi televisioon SVT.

Kaevandusfirma LKAB pressiesindaja Fredrik Björkenwall ütles Aftonbladetile, et Kiruna kaevandus evakueeriti.

„Praegu on kriitiline hoida veepumbad kaevanduses töös. Veetase tõuseb kogu aeg ja kui see peaks jõudma elektrijaamani, on meil suur probleem,” ütles Björkenwall veidi enne kella 8 hommikul.

Mitmes kohas kaevanduses toimus väiksemaid varinguid, aga maavärina hetkel kaevanduses töötanud 13 inimesest keegi viga ei saanud.

Uppsala ülikooli seismoloog Björn Lund ütles, et esialgseks magnituudiks mõõdeti 4,8, mis tähendab, et see oli suurim maavärin, mis on Rootsi kaevandustes mõõdetud.

„See on palju suurem kui maavärin Kiruna kaevanduses 2008. aasta veebruaris, kui oli üks surmajuhtum. Siis oli magnituud 3,2, nii et see on 180 korda suurem,” ütles Lund.

Tänane maavärin oli Rootsi võimsaim, isegi kui võtta arvesse kaevandustega mitteseotud maavärinad, pärast 2008. aasta Sjöbo maavärinat.

„Enne seda tuleb minna tagasi 1986. aastasse, kui meil oli maavärin Västergötlandis. Nii et see on ebatavaliselt suur,” ütles Lund.

Lundi sõnul oli maavärin kahtlemata seotud tööga kaevanduses.

Üks maavärina peale ärganutest oli Kiruna kesklinnas elav Per Nilsson.

„Ma haarasin uksepiidast kinni, sest kadus tasakaal. See oli tegelikult päris hirmutav. Kogu maja kõikus edasi-tagasi võib-olla 15 sekundit. Ma mõtlesin, et see võib kokku variseda, sest liikumises oli nii suur jõud,” rääkis Nilsson Aftonbladetile.