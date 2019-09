Põhja-Norras sadamas põleb plahvatusohtlik Vene laev, sada inimest evakueeriti

Traaler Buhta Naezdnik lahvatas põlema kolmapäeva õhtul ja selle pardal on hinnanguliselt 200 000 liitrit diislikütust ja ka plahvatusohtlikku amoniaaki, vahendas uudistekanal NRK.

Oht püsib tänaseni, ent on siiski mõnevõrra väiksem, sest alus hakkab maha jahtuma, ütles politsei eestkõneleja Ole Sæverud. Jätkame evakueerimist seni, kuni oleme täiesti kindlad, et piirkonda naasmine on ohutu, lisas ta.

Traaler läks põlengu tagajärjel külili. Aluselt taevasse kerkiv suitsusammas koosneb aurudest ja tulegaasidest ega pärine mõõtmiste kohaselt ammoniaagist.

Tarvitusele on võetud vajalikud meetmed, et piirata võimalikku reostust.