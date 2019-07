Põhja-Küprose kohal plahvatas ilmselt Vene päritolu rakett

Põhja-Küprose välisministri Kudret Özersay sõnul näib alla sadanud tundmatu objekt olevat Vene õhutõrjesüsteemi S-200 rakett, vahendab Deutsche Welle.

„Esimene hinnang on, et see on Venemaal toodetud rakett, mis oli osa õhutõrjesüsteemist, mis tegutses eelmisel ööl Süüria-vastase õhulöögi vastu, saavutas oma lennukauguse ja kukkus meie maale pärast seda, kui ei tabanud,” teatas Özersay sotsiaalmeedias.

Põhja-Küprose peaminister Ersin Tatar ütles, et keegi koidueelses plahvatuses Taşkenti küla lähedal viga ei saanud.