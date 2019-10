Põhja-Korea võis lasta ballistilise raketi välja allveelaevalt

Lõuna-Korea ametnike sõnul lendas Wonsani sadama lähedalt välja lastud rakett umbes 450 kilomeetrit ja jõudis 910 kilomeetri kõrgusele, enne kui maandus Jaapani merre, vahendab BBC News.

Uudis kutsus esile kiire hukkamõistu.

Jaapani peaminister Shinzo Abe ütles, et see on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumine, mis keelavad Põhja-Koreal ballistiliste rakettide tehnoloogia kasutamise.

Vaid tunde varem oli Pyongyang teatanud, et tuumadesarmeerimisläbirääkimised Washingtoniga võivad hiljem sel nädalal lõpuks jätkuda.

Esimesed teated raketi kohta tulid kohaliku aja järgi varahommikul, kui võimud teatasid, et välja lasti kaks raketti ja vähemalt üks maandus Jaapani vetesse.

Hiljem ütles Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga, et üks ballistiline rakett võis jaguneda enne vette kukkumist kaheks.

See oleks Põhja-Korea 11. raketikatsetus sel aastal, aga võimud on väljendanud erilist muret seekordse ulatuse ja võimekuse üle.

Põhja-Korea on arendanud allveelaevadelt väljalastavate ballistiliste rakettide tehnoloogiat juba mõnda aega.

Lõuna-Korea riikliku julgeoleku nõukogu väljandas katsetuse üle sügavat muret.