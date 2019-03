Põhja-Korea välisminister: meie seisukoht ei muutu, isegi kui USA jälle läbirääkimisi pakub

Ri sõnul tahtis Põhja-Korea ainult osalist sanktsioonide kaotamist, mitte täielikku, vahendab BBC News.

Trumpi administratsioon kinnitab aga, et Põhja-Korea nõudis sanktsioonide täielikku kaotamist ja sealjuures ei olnud selge, mis neil endal pakkuda oli.

Pärast läbirääkimiste katkemist ütles Trump pressikonverentsil, et Kim pakkus kogu Yongbyoni tuumakompleksi demonteerimist, mis on Põhja-Korea tuumaprogrammi süda. Trump lisas aga, et vastutasuks tahtis Kim kõigi sanktsioonide kaotamist, mida USA ei olnud valmis lubama.

Hilisõhtusel pressikonverentsil ütles Ri, et Põhja-Korea tegi realistlikke ettepanekuid, sealhulgas Yongbyoni rajatise täieliku kasutuselt kõrvaldamise kohta USA vaatlejate jälgimisel.

„See ettepanek oli suurim tuumatehnoloogiatest vabanemise meede, mida me võime praegusel etapil ette võtta, võttes arvesse praegust usalduse taset KRDV ja USA vahel,” ütles Ri.

Vastutasuks tahtis Põhja-Korea Ri sõnul vaid osalist sanktsioonide kaotamist, mis puudutavad tsiviilmajandust ja rahva elatist.

Ri ütles, et Pyongyang pakkus ka tuuma- ja kaugmaarakettide katsetuste alalist peatamist. Ta lisas, et on raske näha uuesti sellist võimalust nagu oli Hanoi tippkohtumine.

„Meie põhiline seisukoht jääb muutumatuks ja meie ettepanekud ei muutu kunagi, isegi kui Ühendriigid pakuvad tulevikus jälle läbirääkimisi,” ütles Ri.