Põhja-Korea välisminister kaotas ameti

Ri asendaja pole veel teada, kuid Pyongyang kavatseb viimase nime avalikustada järgmisel neljapäeval, teatas uudistekanal, viidates kohalikule allikale.

Lõuna-Korea ühinemisministeerium, mis vastutab Põhja-Korea asjade eest, on öelnud, et Ri ametist vabastamisse tuleks suhtuda ettevaatlikusega.

1956. aastal sündinud Ri on endise kõrge Põhja-Korea ametniku Ri Myong Je poeg. Tema isa tüüris valitseva Töölispartei komisjoni, mis määrab inimesi režiimi juhtivatele ametikohtadele.

Tema isa oli ühtlasi ka Pyongyangi propagandaavaldusi vahendava Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri (KCNA) toimetaja.

Välisminister Ri kõneleb head inglise keelt, olles õppinud Pyongyangi mainekas võõrkeelte ülikoolis. Ta on aastaid töötanud mitmetel läänega tegelevatel kõrgetasemelistel ametikohtadel.

Aastatel 2003–2007 oli ta Põhja-Korea suursaadik Londonis ja Põhja-Korea välisministri asetäitja, esindades paariariiki kuuepoolsetel kõnelustel selle tuumaprogrammi teemal.

Tähelepanuväärne on, et Ri ei osalenud mullu septembris ÜRO juures toimunud iga-aastasel maailma liidrite kokkutulekul. Varasemal kolmel aastal (2016-2018) oli ta New Yorgis toimuval kõrgetasemelisel kohtumisel üks Põhja-Korea delegatsiooni liikmetest.