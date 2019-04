Põhja-Korea teatas uue taktikalise juhitava relva katsetamisest

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: KCNA, EPA

Põhja-Korea teatas, et on katsetanud uut „taktikalist juhitavat relva”, millel on „võimas lõhkepea”. Tegemist on esimese sellise katsetusega pärast Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi viimast tulemusteta lõppenud kohtumist.