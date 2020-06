Põhja-Korea teatas lendlehtede tõttu igasuguse ühenduse katkestamisest Lõuna-Koreaga

Põhja-Korea riigimeedia teatel hõlmab see kõiki sõjaväelisi ja poliitilisi kommunikatsiooniliine "vaenlase Lõuna-Koreaga", sh kahe riigi liidri vahelist otseliini, vahendab uudistekanal BBC.

"Pyongyang katkestab täielikult sideliinid lõunas asuvate ametivõimudega, mida on hoitud mõlema riigi ühise kontaktbüroo kaudu. Ühtlasi katkestatakse 9. juunist kell 12.00 kõik ülejäänud sideliinid," teatas paariariigi propagandakanal KCNA.

Kui ühine kontaktbüroo jaanuaris COVID-19 piirangute tõttu ajutiselt suleti, hoiti kontakti kahe riigi vahel telefoni teel. Kaks Koread tegid iga päev kaks telefonikõnet: kell 09:00 ja 17:00.

Et Põhja-Koreal on ähvardusega tõsi taga, sai selgeks juba esmaspäeval, kui Lõuna-Korea teatas, et esimest korda 21 kuu jooksul jäeti hommikusele kõnele vastamata, ehkki ühenduses oldi siiski pärastlõunal.

"Oleme jõudnud järeldusele, et Lõuna-Korea võimudega ei ole vaja näost näkku kohtuda ja meil pole nendega midagi arutada, kuna nad on vaid äratanud meie nördimust," teatas KNCA.

Põhja-Korea riigipea õde Kim Yo-jong ähvardas eelmisel nädalal kontori sulgeda, kui Lõuna-Korea ei takista rühmitustel lendlehtede Põhja-Koreasse saatmist. Ta ütles, et lendlehtede kampaania oli vaenulik tegu, millega rikuti 2018. aasta Panmunjomi tippkohtumisel Lõuna-Korea riigipea Moon Jae-ini ja Kim Jong-uni vahel sõlmitud rahulepingut.

Viimane ähvardas ühtlasi sulgeda ka ühise kontaktbüroo ja tööstuspargi piirilinnas Kaesongis.

Juba aastaid on aktivistid lennutanud lendlehti üle piiri Põhja-Koreasse, teavitamaks sealseid elanikke maailmas toimuvast ja Põhja-Korea tegelikust olukorrast.