Põhja-Korea teatas, et on valmis tuumadesarmeerimisläbirääkimisi USA-ga uuesti alustama

Samas lasti vaid tunde pärast Choe avaldust Põhja-Koreast teadete kohaselt välja kaks lühimaaraketti, vahendab BBC News.

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un leppisid oma esimesel kohtumisel kokku Korea poolsaare täielikus tuumarelvavabaks muutmises, aga ei täpsustanud, mida see tähendab või kuidas seda saavutada. Trumpi ja Kimi teisel kohtumisel Hanois mingile kokkuleppele ei jõutud.

Choe ütles eile, et Põhja-Korea on valmis istuma taas näost näkku laua taha kokkulepitud ajal ja kohas septembri lõpu paiku. Oma avalduses kutsus Choe Washingtoni tulema välja värske lähenemisega, et hoida lootusi kokkuleppele elus.

„Ma tahan uskuda, et USA pool tuleb välja alternatiiviga, mis põhineb kalkulatsioonimeetodil, mis teenib mõlema poole huve ja on meie jaoks aktsepteeritav,” ütles Choe.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et kaks raketti lasti välja merele täna kohaliku aja järgi kella 7 ajal.

Need lasti välja Kaechonist Lõuna-Pyongani provintsis ida suunas ja lendasid umbes 330 kilomeetrit.