Põhja-Korea teatas esimese koroonaviirusesse nakatunu avastamisest

Võimude teatel naasis eelmisel nädalal demilitariseeritud tsooni kaudu riiki kolme aasta eest Lõuna-Koreasse „ülehüpanud” kodanik, kellel olid uudse koroonaviiruse sümptomid, vahendab riiklik propagandakanal KCNA.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un kutsus kokku kõrgete ametnike erakorralise kohtumise, andes korralduse piirilinna Kaesongi nn lukkupanekuks.

Varem on saladuslik paariariik väitnud, et ei ole tuvastanud ühtegi COVID-19 juhtumit, kuid analüütikute sõnul on see väga ebatõenäoline.

KCNA teatel juhtus "erakorraline sündmus Kaesongi linnas, kus ülejooksikul, kes läks kolm aastat tagasi Lõuna-Koreasse, kahtlustatakse pahelisse viirusesse nakatumist. Viimane naasis kodumaale 19. juulil pärast demilitariseeritud tsooni ebaseaduslikku ületamist".

Kim käskis laupäevasel poliitbüroo kohtumisel viiruse ohjeldamiseks üles seada "maksimaalne hädaabisüsteem". Ühtlasi algatas Kim KCNA teatel uurimise, kuidas isikul õnnestus ületada tugevalt valvatud piir, hoiatades vastutavaid isikuid, et neid ootab "karm karistus".

Tasub siiski märkida, et Lõuna-Korea ei ole viimastel päevadel teatanud ühestki ebaseaduslikust piiriületusest demilitariseeritud tsoonis.

Põhja-Korea sulges oma piirid ja pani tuhanded inimesed karantiini kuue kuu eest, kui koroonaviirus kogu maailmas levima hakkas. Alles selle kuu alguses kiitis Kim oma riigi "säravat edu" võitluses COVID-19-ga.