Põhja-Korea süüdistas USA-d iga hinna eest vaenulikkusele kaldumises

Samuti reageeriti delegatsiooni teatel USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia ühiskirjale kõigile ÜRO liikmesriikidele, milles kutsuti üles kehtestama Põhja-Korea vastu uusi sanktsioone. Kirjas kutsuti teadete kohaselt kõiki riike saatma Põhja-Korea võõrtöölised koju.

„Millest ei saa mööda vaadata, on fakt, et see ühiskirja mäng toimus... samal päeval, kui president Trump pakkus tippkohtumist,” öeldakse Põhja-Korea delegatsiooni avalduses. „See räägib tegelikkusest, et Ühendriigid kalduvad üha rohkem vaenulikele tegudele Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu. Kõik ÜRO liikmesriigid peavad säilitama valvsuse Ühendriikide tahtlike katsete suhtes õõnestada rahumeelset õhkkonda, mis on Korea poolsaarel loodud.”

Pyongyang lisas, et on üsna naeruväärne, et USA peab sanktsioone võluvitsaks kõigi probleemide vastu.