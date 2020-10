Põhja-Korea palub oma elanikel kodudes püsida, hoiatades koroonaviirust levitava tolmu eest

"Ajal, mil koroonaviirus jätkuvalt üle maailma levib, on üha kriitilisem vajadus reageerida kollasele tolmule karmide meetmetega," teatas Põhja-Korea ametlik parteileht Rodong Sinmun neljapäeval.

Väide, et COVID-19 võib levida Põhja-Koreasse 1900 kilomeetri kaugusel asuvast Gobi kõrbest, näib olevat tõendamata. Ajalehe teatel tasuks elanikel aga vältida välja minemist ning juhul, kui see osutub siiski hädavajalikuks, tuleks kanda näomaske.

Tervishoiuekspertide sõnul on kaheldav Põhja-Korea väide, et riik on koroonaviirusest täiesti puhas, hoolimata sellest, et Pyongyang on haiguse leviku vältimiseks kehtestanud range piirikontrolli. Analüütikute sõnul võib igasugune haiguspuhang mõjuda majanduslikus ja poliitilises isolatsioonis olevale riigile laastavalt.

Võimude teatel võib tuultega Põhja-Koreasse tuhandete kilomeetrite kauguselt jõudev kõrbeliiv olla segunenud reostuse käigus tekkinud mürgise tolmuga, mis võib sisaldada ka viirusi.

"Inimesed peavad pärast väljast naasmist pöörama tähelepanu isiklikule hügieenile," teatas riigitelevisioon. "Kõik töötajad tunnevad selgelt ära ohu, mida põhjustab pahatahtlike viiruste sissetung."