Põhja-Korea nõudis tuumaläbirääkimiste jätkamise tingimusena julgeolekugarantiisid

Läbirääkimised Pyongyangi ja Washingtoni vahel on olnud patiseisus alates Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi teisest kohtumisest veebruaris, mis lõppes tulemusteta, vahendab AFP.

Trump ja Kim leppisid kokku töödialoogi jätkamises improviseeritud kohtumisel demilitariseeritud tsoonis, mis jagab kaht Koread, juunis ning Pyongyang pakkus eelmisel nädalal läbirääkimiste pidamist septembri lõpus, mis USA sõnul on julgustav.

Tunde hiljem korraldas aga Põhja-Korea järjekordse relvakatsetuse.

Põhja-Korea välisministeeriumi kõrge ametnik ütles täna, et tuumadesarmeerimise arutamine saab olla võimalik ainult siis, kui ähvardused ja takistused, mis ohustavad Põhja-Korea süsteemi julgeolekut ja takistavad selle arengut, kõrvaldatakse ilma kahtluseta.

Põhja-Korea on alati kinnitanud, et julgeolekugarantiid on vajalikud igasuguse kokkuleppe osana, aga ei ole üldiselt nõudnud neid läbirääkimiste eeltingimusena.

Põhja-Korea välisministeeriumi USA asjade osakonna nimetuks jäänud peadirektor ütles oma avalduses, mille edastas riiklik uudisteagentuur KCNA, et tööläbirääkimisi on oodata mõne nädala pärast.

Tema sõnul sõltub aga Washingtonist, kas need osutuvad võimaluseks või kriisi tekitamiseks.