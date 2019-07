Põhja-Korea meedia ülistas Trumpi "hämmastavat" visiiti

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA kajastas Trumpi visiiti täna ulatuslikult, vahendab BBC News.

Trump külastas Põhja-Koread nädalavahetusel pärast Jaapanis toimunud G20 tippkohtumist.

Kohtumiseks tegi ettepaneku Trump, kirjutades Twitteris: „Pärast väga tähtsaid kohtumisi, sealhulgas minu kohtumine Hiina presidendi Xiga, lahkun ma Jaapanist Lõuna-Koreasse (koos president Mooniga). Olles seal, kui Põhja-Korea esimees Kim seda näeb, kohtuksin ma temaga piiril/demilitariseeritud tsoonis lihtsalt et suruda ta kätt ja öelda tere (?)!”

