Põhja-Korea: marutõbine koer Joe Biden tuleb kepiga surnuks peksta

Pyongyangi ametlik uudisteagentuur KCNA teatas, et Biden on Põhja-Korea juhtkonna kõntsaga üle valanud, mille eest ta on ära teeninud halastamatu karistuse, vahendab Associated Press.

KCNA kasutas ainult Bideni perekonnanime ja kirjutas mõnes kohas „Baiden”.

„Igaüks, kes söandab laimata Korea Rahvademokraatliku Vabariigi kõrgeima juhtkonna väärikust, ei pääse kunagi Korea Rahvademokraatliku Vabariigi halastamatust karistusest, kes iganes ja kus iganes ta on,” teatati avalduses. „Marutõbised koerad nagu Baiden võivad paljudele inimestele viga teha, kui nad ringi jooksevad. Nad tuleb kepiga surnuks peksta, enne kui on liiga hilja.”

Pole selge, millised Bideni väljaütlemised Põhja-Korea viha esile kutsusid.