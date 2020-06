Põhja-Korea laskis õhku kahe Korea vahelise sidepunkti ja ähvardab tungida demilitariseeritud tsooni

Sellele eelnes Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni õe Kim Yo-jongi nädalavahetusel tehtud avaldus, et Põhja-Korea võib tuua oma sõjaväelased riikidevahelisse demilitariseeritud tsooni. Demilitariseeritud tsoon on eksisteerinud alates 1950.-tel lõppenud Korea sõjast. Täna teatas Põhja-Korea kindralstaap, et riigi väed on viidud kõrgendatud valmisolekusse ja on valmis valitsuse korraldusi kiiresti ellu viima.

Täna hävitatud sidepunkt avati 2018. aastal kahepoolsete kõneluste hõlbustamiseks. Sellele eelnes Kimi ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini ühisdeklaratsioon pingeleevenduse kohta. Põhja-Korea ametnikud on rahulolematud, et Lõuna-Korea liitlane USA jätkab Põhja-Korea vastu sanktsioonide jõustamist. Samuti on Põhja-Korea nõudnud, et naaberriik takistaks aktivistidel Põhja-Korea territooriumile valitsusvastaseid lendlehti toimetada.

Souli Ewha ülikooli professor Leif-Eric Easly ütles BBC-le, et sidepunkti likvideerimine on sümboolne žest, mis viitab kahe riigi vahelise koostöö lõpetamisele. “Raske näha, kuidas selline käitumine Kimi režiimi aitab, ent selliseid pilte kasutatakse kindlasti siseriiklikuks propagandaks,” märkis Easly.