Põhja-Korea lasi sel aastal esimest korda välja kaks raketti

Välja lastud objektidest on vähe teada peale selle, et need lasti välja Põhja-Korea idarannikult Jaapani mere suunas, vahendab BBC News.

Souli Ewha ülikooli professori Leif Eric Easley sõnul näis katsetus olevat vähem provokatiivne kui see, milleks Põhja-Korea võimeline on. Siiski teeb Põhja-Korea selgeks, et jätkab sõjalise võimekuse parandamist ja suureliste nõudmiste esitamist.

„Õppuste edasilükkamine ja humanitaarabi pakkumine USA ja Lõuna-Korea poolt ei ole tekitanud Kimi režiimi poolt mingit heasoovlikkust, seal ei nähta diplomaatiaga taasalustamises mingit kasu,” ütles Easley.

Aasta alguses ütles Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un, et lõpetab tuuma- ja kaugmaarakettide katsetuste pausi, ning läbirääkimised USA ja Põhja-Korea vahel on seiskunud.

Kim lubas, et maailm näeb lähitulevikus Põhja-Korea uut strateegilist relva.