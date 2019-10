Põhja-Korea lasi Jaapani merre tundmatud objektid

Lauri Laugen toimetaja RUS 5

Foto: Ahn Young-joon, AP

Põhja-Korea lasi merre kaks tundmatut objekti, teatas Lõuna-Korea sõjavägi. Kui leiab kinnitust, et see oli raketikatsetus, oleks see sel aastal 12.