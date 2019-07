Põhja-Korea korraldas uue raketikatsetuse

Raketid KN-23 tulistati välja riigi idarannikul Wonsani linna lähistel ja läbisid enne merre kukkumist umbes 250 kilomeetrit. Eelmine samasugune raketikatsetus toimus samas piirkonnas 25. juulil. Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha märkis, et Põhja-Korea tegevus ei aita kõnelustele kaasa ja kutsus üles raketikatsetusi lõpetama.

30. juunil kohtusid kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un, kes lubasid tuumakõnelusi jätkata. Juulis aga süüdistas Põhja-Korea välisministeerium USA-d senise kokkuleppe murdmises ja nõudis Lõuna-Koreaga plaanitud ühisõppuste ärajätmist. Lisaks on Põhja-Korea hoiatanud, et võib uuesti alustada ka kaugmaarakettide ja tuumarelvade katsetusi. USA välisminister Mike Pompeo ütles esmaspäeval, et loodab kõneluste jätkumist.