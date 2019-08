Põhja-Korea katsetas juba kolmandat korda uut tüüpi raketti

Lõuna-Korea kindralstaap teatas, et põhjanaaber tulistas raketid välja oma kirdeosast Hamgyongi provintsist ning need langesid pärast madalat pea 200 kilomeetri pikkust lendu Jaapani merre.

Tegu on uut tüüpi lühimaaraketiga, mida Põhja-Korea juba mitmendat päeva katsetab, usub Soul.

30. juunil kohtusid kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un, kes lubasid tuumakõnelusi jätkata. Juulis aga süüdistas Põhja-Korea välisministeerium USA-d senise kokkuleppe murdmises ja nõudis Lõuna-Koreaga plaanitud ühisõppuste ärajätmist.

Lisaks on Põhja-Korea hoiatanud, et võib uuesti alustada ka kaugmaarakettide ja tuumarelvade katsetusi. USA välisminister Mike Pompeo ütles esmaspäeval, et loodab kõneluste jätkumist.