Põhja-Korea kärkis Euroopaga ja teatas väga tähtsast katsetusest

Põhja-Korea suursaadik ÜRO juures Kim Song tegi oma avalduse vastusena Eesti, Poola, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia otsusele mõista hukka Põhja-Korea raketiprogrammi jätkuv rakendamine ning hakata veelgi rangemalt jõustama kõikvõimalikke sanktsioone.

Song ütles, et see on märk eurooplaste paranoilisusest, ja kirjeldas seda kui tõsist provokatsiooni. Tema sõnul võib Põhja-Korea ise otsustada oma riigikaitsevõime tugevdamise õiglaste meetmetega.

USA kohta ütles Song aga, et "vaenuliku maaga" kõnelusi tuumarelvitustamise üle enam ei peeta. "Põhja-Korea ei pea praegu pidama USA-ga pikki kõnelusi. Tuumarelvitustamist ei ole enam kõnelustelaual," lausus ta.