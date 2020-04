Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni kadumine on tekitanud rohkelt küsimusi

Võimul oleva Kimide dünastia kolmandal esindajal Kim Jong-unil, kes asus ametikohale pärast oma isa surma 2011. aastal, ei ole ühtki kindlat järeltulijat ning ei ole ka selge, kes juhiks tuumariiki tema teovõimetuse korral, vahendab uudistekanal Al Jazeera.

Ajakirjanduses ilmunud spekulatsioonid hõlmavad teooriat, mille kohaselt riigijuht on koroonaviiruse hirmus pealinnast lahkunud, aga on ka teateid, et Kim sai raskelt viga või on raskelt haige.

Ehkki usaldusväärset infot Kimi tervisliku seisundi kohta pole, on viimastel päevadel sotsiaalmeedias levinud teated riigijuhi väidetavast surmast.

36-aastane raskelt ülekaaluline Kim on kadunud avalikkuse eest varemgi. Tähelepanuväärsem seik tuleb 2014. aastast, kui ta ei ilmunud välja tervelt kuu aega. Kui ta seda lõpuks tegi, näitas Põhja-Korea riigitelevisioon teda kepi najal lonkamas.

USA-st tegutsev mõttekoda teatas pühapäeval, tuginedes satelliitfotodele, et tõenäoliselt Kimile kuuluvat rongi nähti riigi idaosas Wonsani kuurortlinnas. Rong seisis jaamas, mis on reserveeritud Kimi perekonnale, 21. aprillist kuni 23. aprillini, teatas portaal 38North.

Foto: Reuters

Vaikus Põhja-Korea kanalites

Viimati ilmus lõik Kimist Põhja-Korea riigimeedias 11. aprillil. 15. aprillil, mil tähistati Põhja-Korea tähtsaimat püha, riigi asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva, ei olnud riigijuhist aga enam midagi kuulda.

Lõuna-Korea Sejongi instituudi Põhja-Korea uuringute keskuse direktor Cheong Seong-chang ütles ajalehele The New York Times, et Kimi mitte ilmumine oma vanaisa mausoleumi juubelipidustuste ajal oleks tavaolukorras "mõeldamatu", kirjeldades seda kui selle maa "lähimat asja jumalateotusele".

Ametlikes avaldustes pole Kimi viimastel päevadel silmatorkavalt mainitud ning riigimeedia ei ole endiselt avaldanud kaadreid 14. aprilli raketikatsetusest, millel riigijuht pidanuks osalema.

Hoolimata sellest teatas Põhja-Korea ametlik uudisteagentuur KCNA laupäeval, et Kim sai Vene Föderatsiooni Kommunistliku Partei keskkomitee esimehelt tervitussõnumi Venemaa president Vladimir Putiniga toimunud tippkohtumise esimesel aastapäeval.