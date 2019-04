Pihkva oblastis põletati ära 72 tonni sanktsioonide all olevat Eesti vürtsikilu

Venemaa Veterinaar- ja Fütosanitaarjärelevalve Föderaalteenistuse (Rosselhoznadzor) regionaalvalitsuse ja Kingissepa tolli töötajad avastasid, et kauba etikettidel oli tootjariigiks märgitud Eesti, vahendab MK Sankt-Peterburg.

Kiiresti selgitati välja, et „fileerimata külmutatud Balti vürtsikilud” on sanktsioonikaup. Kalabriketid saadeti hävitamisele. Kaubakogus oli aga nii suur, et kõike kiiresti ära põletada ei õnnestunud.

„Seoses avastatud sisseveokeeluga toodangu märkimisväärse mahuga viidi hävitamisprotsess põletamise teel läbi 2019. aasta 29. märtsil Pihkva oblasti tehase Vetsanekologija territooriumil,” teatas Rosselhoznadzori Peterburi ning Leningradi ja Pihkva oblasti valitsuse pressiteenistus.