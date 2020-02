Pihkva oblasti prokurör: Eesti luure püüdis lapsporno abil värvata Pihkva salakaubavedajat

„Nad jälgivad väga täpselt, mis meie territooriumil toimub. Üks meie oblasti elanik, kes tegeles salakaubaga, sattus nende eriteenistuste vaatevälja,” rääkis Belov. „Teda jälgiti. Ta sõitis Eesti territooriumile. Seal ajas ta mingeid oma õigusvastaseid asju. Kontrollides teda oma territooriumil anti talle võimalus sõita tagasi piirile. Ja teades täpselt, et tal on auto võltsitud numbritega, hakati läbi viima kontrolli. See tehti ametlikult kindlaks. Teades tema psühholoogilist portreed, korraldati hea ja halva uurija mäng. Ta otsustas neile raha anda, et ta vabaks lastaks, sada eurot. Ta võeti selle summa eest kinni. Hakati vastutusele võtma. Temalt võeti ära kolm telefoni ja sülearvuti, kohe võeti nendest informatsioon. Selgus, et tal on lapsporno. Hakati selle pealt värbama. Taheti saada talt informatsiooni meie piiri kaitse kohta. Allkirja vastu mitte väljasõidu kohta eestlaste poolt vabaks lastud pihkvalane naasis koju Valgevene kaudu. Saabudes pöördus ta õiguskaitseorganitesse ja rääkis, mis temaga juhtus.”

Prokuröri sõnul ajavad naabrid (seega siis eestlased - toim) mõnikord Venemaa suhtes ebasõbralikku poliitikat. „Seda võib määratleda vaenulikuna. Mäletate Eesti siseministri esinemist. Ta kinnitab, et osa meie territooriumist on vaidlusalune, kuigi see kindlasti seda ei ole,” teatas prokurör.