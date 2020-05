Pihkva oblasti kuberner palus Putinilt meditsiinitöötajaid ja varustust

View this post on Instagram

В #Псковскаяобласть снова зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания #коронавирус🦠 (+41 за сутки). Нагрузка на наших врачей с каждым днём возрастает, и учитывая характерный для #регион60 дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьёзным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков. По этой причине обратился к #ПрезидентРФ🇷🇺 с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования. Берегите себя🙏! #ВместеСправимся #БудьтеЗдоровы #Безопасность #ПредупрежденВооружён #НАШИ🇷🇺 #MV_007🇷🇺