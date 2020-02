Pihkva oblasti kuberner meenutas Petserimaa Eestile tagastamisest rääkides „surnud eesli kõrvu”

„Sellised avaldused kõlavad pea igal aastal. Pihkva oblasti elanikud suhtuvad sellesse irooniaga. Ja on sobilik meenutada fraasi „surnud eesli kõrvadest”,” ütles Vedernikov eile telekanali Rossija 24 saates „Vesti” vastuseks küsimusele Eesti poliitikute väidetavate nõudmiste kohta, vahendab Pskovskoje Agentstvo Informatsii.

„Mis puudutab selliste ideede enda autoreid, siis tekib tugev mulje, et nad tunnevad halvasti ajalugu. Need on meie vene linnad ning igasugused territoriaalsed pretensioonid kõlavad meeletult ja rumalalt. Nagu näiteks Sloveenia nõuaks Itaalialt Veneetsia tagastamist – mõttekuse tase on täpselt samasugune,” lausus Vedernikov ja lisas, et Eesti kodanikud sõidavad tänapäeval küllaltki tihti Pihkva oblastisse turistidena. „Nad võivad sõita ekskursioonile, külastada mälestusmärki Aleksander Nevskile, meenutada sündmusi Peipsi järvel. Ma arvan, et selline hariduslik visiit oleks kasulik ja kainestav. Aga nii – lihtsalt nagu valm mopsist ja elevandist,” lisas Vedernikov.