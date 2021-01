Pihkva kohus mõistis Vene-Eesti topeltkodakondsusega Sergei Lõhmuse riigireetmise eest 7 aastaks kolooniasse

Mees mõisteti süüdi endast riigisaladust kujutavate andmete kogumises ja välismaistele eriteenistustele üleandmises, vahendab Interfax.

Ametlikult süüdimõisteti nime ei avaldatud, aga Interfaxi informeeritud allika sõnul on tegemist 1981. aastal sündinud Sergei Lõhmusega.

Varem on Vene meedia teatanud, et Lõhmusel on Venemaa ja Eesti topeltkodakondsus. Ta vahistati 2019. aasta augustis.

2020. aasta juunis teatati, et Moskva Lefortovo kohus pikendas Lõhmuse ja Vladimir Vassiljevi vahi all hoidmise tähtaega. Varem oli selles samas asjas pikendatud Aleksandr Vorobjovi vahi all hoidmise tähtaega. Teatati, et süüdimõistmise korral ootab neid 12-20-aastane vanglakaristus.