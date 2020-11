Peterburis võttis mees oma kuus last pantvangi

„Esialgse informatsiooni järgi lukustas isa end koos kuue lapsega korterisse ja ajas naise tänavale. Ähvardab, et tapab nad,” teatas informeeritud allikas Interfaxile.

Allika sõnul on mees ilmselt purjus.

Venemaa siseministeeriumi regionaalvalitsusest teatati hiljem, et umbes keskpäeva ajal saabus Kolpino rajooni politseile informatsioon naiselt, et abikaasa viskas ta korterist välja, lukustas end sinna ja hoiab seal kuut last. Kohale saadeti politsei.

Hiljem ütles allikas Interfaxile, et mingeid nõudmisi mees ei esita.

Teise allika sõnul on mees arvel psühhoneuroloogiadispanseris ja perekonda loetakse vähekindlustatuks.

Politsei arutab korterisse sisse tungimist.