Peterburis võttis mees kuus last pantvangi

„Esialgse informatsiooni järgi lukustas isa end koos kuue lapsega korterisse ja ajas naise tänavale. Ähvardab, et tapab nad,” teatas informeeritud allikas Interfaxile.

Allika sõnul oli mees ilmselt purjus.

Venemaa siseministeeriumi regionaalvalitsusest teatati hiljem, et umbes keskpäeva ajal saabus Kolpino rajooni politseile informatsioon naiselt, et abikaasa viskas ta korterist välja, lukustas end sinna ja hoiab seal kuut last. Kohale saadeti politsei.

Hiljem ütles allikas Interfaxile, et mingeid nõudmisi mees ei esita.

Teise allika sõnul on mees arvel psühhoneuroloogiadispanseris ja perekonda loetakse vähekindlustatuks.

Politsei kaalus korterisse sisse tungimist.

Mehe näol on tegemist 38-aastase Deniss Beltjukoviga. Lapsed on kõik poisid vanuses 3, 5, 6, 9, 10 ja 15 aastat.

Pärast umbes viietunnist kinnihoidmist lasi mees lapsed vabaks.

Mees on kahe lapse bioloogiline isa, ülejäänud on tema abikaasa lapsed.

Mees võeti vahi alla ja talle esitati süüdistus ebaseaduslikus vabaduse võtmises.

Määrati ka mitmeid ekspertiise, sealhulgas kohtupsühhiaatriline, et teha kindlaks mehe süüdivus.

Lapsed viidi haiglasse. Interfaxi allika sõnul on üheksa-aastasel poisil kinnine kolju- ja ajutrauma, ninaluumurd ja näomarrastus, mille ta sai, kui mees ta aknast välja tõstis ja kirvega ähvardas.

Kolmeaastane poiss viidi haiglasse raske aneemiaga. Teistel lastel on äge respiratoorne viirusinfektsioon.