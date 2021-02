Peterburis vahistati eilsetel meeleavaldustel ka 11-aastane tüdruk

Teatati, et tüdruk saabus koos vanematega Leningradi oblastist Toksovost. Ta vahistati ja viidi politseijaoskonda, vahendab Interfax.

„Politseinikud võtsid ühendust tema emaga ja kui ta kohale saabus, andsid lapse talle üle. Volinik märkis, et see on just selline juhtum, kui alaealine sattus ohtu vanemate hooletuse tõttu,” rõhutas pressiteenistus. „Millisel põhjusel viibis tüdruk ebaseaduslike miitingute läbiviimise territooriumil ja veel ilma täiskasvanute saateta, tuleb välja selgitada kompetentsetel organitel.”

Mitjanina võttis asja oma kontrolli alla.

Peterburi inimõiguste voliniku Aleksandr Šišlovi hinnangul osales seal eilsetel aktsioonidel umbes 7000 inimest. Sotsiaalmeedias avaldati ka video, kuidas Sennaja väljakul võttis politseik välja ka relva.