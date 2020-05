Peterburis ületab haiglavälisesse kopsupõletikku haigestumine keskmist üle viie korra

„Lisaks koroonaviirusele täheldame me täna ka haiglavälisesse kopsupõletikku haigestumise näitaja tõusu paljude aastate keskmise näitaja suhtes. Viimasel nädalal on see keskmisest kõrgem 5,5 korda. Alates 1. märtsist on haiglavälisesse kopsupõletikku haigestunud 11 223 inimest, tervenenud on 5924 ja surnud 694,” ütles Beglov oma iga-aastases aruandekõnes Peterburi seadusandliku kogu ees, vahendab Interfax.

Beglovi sõnul oli eilseks Peterburis Covid-19 diagnoositud 8050 inimesel, kellest 1784 on tervenenud ja 58 surnud. Tööl on koroonaviirusega nakatunud 1465 meditsiinitöötajat. Surm Covid-19-sse on ametlikult kinnitatud nelja meditsiinitöötaja puhul. Meditsiinivaldkonnas töötab pandeemiaperioodil Peterburis kokku 83 700 inimest.

„Kahjuks on olukord linnas endiselt keeruline. Haigestunute arv ööpäevas ületab seni oluliselt paranenute arvu ja „eneseisolatsiooni indeks” on endiselt madal. See on jõudnud juba kahe ühiku lähedasele tasemele, mis on kategooriliselt ebapiisav viiruse leviku takistamiseks ja piirangumeetmete kaotamiseks,” rõhutas Beglov.

Beglov tunnistas ka, et linna meditsiinisüsteem on ülekoormatud ja märkis, et kõigil on raske. „Meil on kahjuks kogu maa ohtlikus epidemioloogilises tsoonis ja haigestuda võib absoluutselt kus iganes, isegi seadusandlikus kogus,” ütles Beglov.

Tänase seisuga on Peterburis kokku 8485 nakatumisjuhtumit ja surnud on 63 inimest. Viimase ööpäevaga tuvastati 435 uut nakatumisjuhtumit.