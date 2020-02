Peterburis on koroonaviiruse karantiinist põgenenud kokku neli inimest

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: Nail Fattahov, TASS

Venemaa tarbijakaitseteenistus Rospotrebnadzor teatas, et Peterburi Botkini nakkushaiglast on kokku põgenenud neli patsienti, kes olid seal isoleeritud Wuhani koroonaviiruse kahtluse tõttu. Kaht neist on veendud naasma.