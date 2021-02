Peterburis kohtuvad Vene ja Soome välisministrid. Lavrov rääkis inimõiguste rikkumisest Balti riikides ja kiitis kohe seejärel Soomet

Vene ajaleht Kommersant küsis Lavrovilt suhete katkestamise kohta Euroopa Liiduga ja Haavistolt seda, kas on oodata karmimaid sanktsioone.

Lavrov ütles, et kommenteeris Borrelli juttu pärast seda, kui viimane oli Venemaalt naasnud ja venelasi sõimanud. Lavrovi sõnul on suhted halvenenud pärast 2014. aastat, kui Ukrainas toimus „riigipööre” ja EL ei toetanud opositsiooni ja presidendi leppimist. Seejärel on Lavrovi sõnul Ukrainas möllanud „äärmusradikaalid” ja EL on lükanud vastutuse Venemaa kaela.

Lavrov süüdistas Balti riike ja Ukrainat venekeelse elanikkonna keele ja kultuuri diskrimineerimises ja vene ajakirjanike vaenamises. Lavrovi sõnul ei lahenda EL neid inimõiguste probleeme. Kohe seejärel kiitis Lavrov suhteid „paljude Euroopa riikidega”, eriti Soomega.

Haavisto sõnul võeti Euroopas raskelt kolme diplomaadi väljasaatmist Venemaalt Borrelli visiidi ajal. Ukraina kohta ütles Haavisto, et selle ajaloost rääkides on ühised aastanumbrid.

Haavisto märkis, et sanktsioonide põhjus on Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina sõda. Haavisto tuletas lisaks meelde, et Soome on Lavrovi sõimatud EL-i osa.

Lavrov ütles, et majandussuhted jätkuvad sanktsioonidest hoolimata.

Soome rahvusringhääling Yle küsib Lavrovilt, kuidas Navalnõi kohtlemine mõjutab suhteid Soomega, ja Haavistolt, millise sõnumi ta viib EL-i partneritele.

Lavrov ütleb, et kõik kokkulepped alates Viini kokkuleppest annavad diplomaatidele puutumatuse ainult siis, kui nad ei sekku siseasjadesse. Meeleavaldusi nimetas Lavrov ebaseaduslikeks.