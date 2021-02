Peterburis kohtuvad Vene ja Soome välisministrid. Lavrov: informeerisime Haavistot Navalnõi asjus

Pressikonverentsi alguses kiitis Lavrov minutite kaupa Soome ja Venemaa sidemeid kõigil tasemetel pandeemiast hoolimata. Ka presidendi on Lavrovi sõnul rääkinud telefoni teel viis korda.

Lavrov mainis, et ministrid rääkisid „Ukraina-sisesest konfliktist”. Seejärel siirdus Lavrov taas kahepoolsete suhete juurde ning rääkis Soome Pyhäjoki tuumajaamast ja Soome energiaettevõtte Fortum investeeringutest Venemaale.

Seejärel kiitis Lavrov Soome presidendi Sauli Niinistö algatust transponderite kasutamiseks lennukitel Läänemere kohal, aga NATO kahjuks sellega kaasa ei tulnud.

Lavrov kiitis Soome parlamendi konstruktiivset arutelu Soome neutraalsuse üle.

„Minister tõi esile ka sündmused Aleksei Navalnõiga seoses,” lausus Lavrov, kelle sõnul seejärel Haavistot „informeeriti” selle asja kohta. Meeleavaldusi nimetas Lavrov ebaseaduslikeks ja ütles selle teema lõpetuseks, et on avatud kõigest rääkimiseks.

Haavisto meenutas, et oli 1992. aasta pikalt Peterburis keskkonnaalast koostööd tegemas ja et kontor oli tollal Dom Prirodõ (Loodusemaja), mis on nüüd (ja varem) Maria kirik.

„Krimmi okupeerimine ja Ukraina sõda viisid sanktsioonideni, samuti opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi mürgitamine närvimürgiga,” ütles Haavisto ja tuletas meelde, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse järgi oli Navalnõi algne kohtuotsus alusetu.

„Me oleme arutanud ka rahumeelsete meeleavalduste mahasurumist vägivallaga,” ütles Haavisto.

Samas tänas Haavisto Lavrovi otsekohese jutu eest, kuigi „ka täna ei oldud kõiges sama meelt”.

„EL-i seisukohad on ka meie seisukohad,” tuletas Haavisto meelde ja ütles, et Soome toetas EL-i välispoliitikajuhi Josep Borrelli visiiti Moskvasse.

Haavisto sõnul arutati ka muu hulgas Karjala vangi mõistetud inimõiguste aktivisti Juri Dmitrijevi saatust, Tšetšeenia seksuaalvähemusi ja Jehoova tunnistajate kohtlemist Venemaal.

„Partnerluskoostööd NATO-t on olnud aastast 1994 ja koostöö jätkub,” rõhutas Haavisto. Lavrovi jutu kohta arutelust parlamendis ütles Haavisto: „Praegu Eduskuntas arutelus olev raport ütleb, et Soome on neutraalne riik, kellel on võimalus taotleda NATO liikmelisust.”