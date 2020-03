Peterburis haigestus koroonaviirusesse Itaalia tudeng. Karantiini läks ühiselamu 700 üliõpilasega

Ülikool prorektori Aleksei Silini sõnul näidati pärast seda, kui tudengil tõusis palavik, üles valvsust ja ta paigutati Peterburi Botkini-nimelisse haiglasse, vahendab RBK.

„Pärast seda kirjutas Rospotrebnadzor (Venemaa tarbijakaitseteenistus – toim) ette karantiinitoimingute organiseerimise, mida me alatest eilsest päevast ka tegime. Nad eeldavad liikumise piiramist objektide sees, mis kuuluvad karantiini alla,” ütles Silin.

RIA Novosti teatas hiljem Rospotrebnadzori allikale viidates, et tudengid on meditsiinilise jälgimise all, mitte karantiinis. Neid jälgitakse väidetavalt kaks nädalat ja õppetöö jätkub kaugõppe vormis.

Silini sõnul pandi karantiini need tudengid, kes elavad ühiselamus, kus elas ka nakatunu.

Silin ütles, et Rospotrebnadzor teeb kindlaks itaallase võimalikke kontakte teiste tudengitega.

Üks SZGMU tudeng rääkis RBK-le elust karantiinis olevas ühiselamus: „Meil on korteritüüpi ühiselamu. On kaks tuba ja ühine ala – vannituba, tualett, köök. Korterist väljuda ei tohi. Süüa tuuakse korteri juurde toolidele. Lõunaks anti borši ja tatraputru kotlettidega.”

„Kõik on üldiselt hästi. Mul pole veel õnnestunud hommikust süüa, mida tuuakse, sest magan kaua, aga meil on veel oma toidu varusid. Kuidas hiljem hakkama saame, veel ei tea. Nüüd ootame järgmist söögi toomist. Arstid vaatavad läbi, kõike tehakse kõrgel tasemel ja kiiresti. Mõõdavad temperatuuri, küsivad, millised on kaebused. Esimene päev on talutav, ma ei tea, mis edasi saab,” rääkis teine tudeng.