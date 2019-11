Peterburis elukaaslase mõrvanud ja tükeldanud ajaloolane tulistas naist une pealt neli korda pähe

Peterburi uudisteportaali Fontanka teatel tappis Sokolov Ještšenko une pealt. Seni arvati, et Sokolov tulistas teda väikesekaliibrilise vintpüssi kärbikust konflikti käigus. Täpsustatud informatsiooni järgi heitis Ještšenko kärarikka tüli järel magama, Sokolov tulistas aga teda neli korda meelekohta.

Tragöödia leidis aset 7. novembril. 9. novembril tõmmati alkoholijoobes Sokolov Peterburis välja Moika jõest. Tema seljakotist leiti küljest raiutud naisekäed. Tapetu pea leiti Sokolovi korterist, keha aga Jekateringofka jõest, kuhu vool oli selle Moikast kandnud.

11. novembril esitati Sokolovile ametlik süüdistus mõrvas ja ta viibib eeluurimisvangistuses. Ülekuulamisel rääkis Sokolov, et mõrva põhjus oli konflikt Ještšenko armukadeduse pärast tema varasematest kooseludest pärit laste suhtes. Sokolovi sõnul muutus naine mingil hetkel „koletiseks muinasjutust”. Edasi kavatses Sokolov sooritada enesetapu Peeter-Pauli kindluses Napoleon Bonaparte’i vormiriietuses (Napoleoni uurimine oli Sokolovi põhiteema ajaloolasena).

Naaber väitis, et kuulis läbi seina, kuidas Ještšenko nimetas Sokolovi värdjaks ja mees karjus vastu, et naine on tänamatu elajas.