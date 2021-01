Peterburi protestiaktsioonidel osalenu: ma pole kümme aastat meeleavaldustel nii palju inimesi näinud kui täna

-Mis Peterburis täna toimus. Kui palju tuli Navalnõi toetuseks inimesi meelt avaldama ja kas tuli ette ka intsidente?

„Peterburis algas protestiaktsioon kell kaks päeval, mina jõudsin sinna kolmest. Nii palju kui ma jõudsin meediast lugeda, võeti osa meeleavaldusele minejatest juba enne meeleavaldust kinni. Senati väljakul ja Vaskratsaniku juures hakati inimesi juba kella ühe paiku kinni võtma.

Kui ma kell kolm meeleavaldusele jõudsin, siis oli seal väga palju rahvast. Minu nähes seal massilisi ja jõhkraid kinnipidamisi aset ei leidnud.

Meeleavaldusele tulnud inimeste arvu on raske hinnata, kuid see oli nendest protestiaktsioonidest, mida mina olen Peterburis näinud kõige suurem. Viimased protestid, näiteks Nemtsovi mälestusüritus, on tänavale toonud võrdlemisi vähe inimesi. 2012. aastal oli Peterburis meeleavaldustel veel rohkem inimesi, kuid viimase kümne aasta jooksul aset leidnud aktsioonidest oli see kõige suurem.

Jõustruktuuride esindajaid oli väga palju, enamik ootas neist kõrvaltänavatel. Seal oli ka palju tehnikat, muuhulgas olid toodud kohale puksiirid. Ilmselt kardeti, et keegi võib üritada tänavaid blokeerida. Rosgvardija masinad olid kohale ja ilmselt lõpetati kogu Peterburis lumekoristustööd, sest kõik lumesahad toodi kesklinna. Inimesi ei lubatud kaldapealsele, seal seisis märulipolitsei ees. Selle pärast liikusid meeleavaldajad Senati väljakult läbi Admiraliteedi aja Nevski prospektile. Inimesi oli nii palju, et Nevski prospekt oli meeleavaldajaid äärest-ääreni täis. Politseinikud sulgesid lähedalasuvad metroojaamad nii, et oli võimalik ära minna, aga mitte üritusele juurde tulla. Suleti ka Dvortsovõi sild, nii et autod pääsesid läbi kuid jalakäijad saadet tagasi.

Senati väljakul ja selle juures olnud pargis kedagi ürituse ajal kinni ei võetud. Kui meeleavaldajad jõudsid Nevski prospektile, siis saadeti neile vastu pikk kolonn märulipolitseinikke ja inimesi hakati kinni võtma. Palju inimesi võeti kinni ka Vosstanija väljakul. Kinnipidamised hakkasid pihta õhtu poole, mitu tundi peale meeleavalduse algust.