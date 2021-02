Peterburi parlamendi spiiker süüdistas opositsionääre Soome välisministriga kohtumise eest peaaegu riigireetmises

„Selline kohtumine toimus, kõik teavad seda. Ühtse Venemaa ja teiste parlamendiparteide esindajad mingeid kutseid sellele kohtumisele ei saanud. See, et mõned diplomaadid ajavad Venemaa territooriumil nende jaoks kohatut poliitikat, on fakt. See, et mõned diplomaadid sekkuvad jämedalt Venemaa siseasjadesse, on samuti fakt,” lausus Makarov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Makarovi sõnul oli kohtumisel salajane iseloom ja sellistel kohtumistel ajavad välismaa diplomaadid Venemaa suhtes vaenulikku poliitikat. Makarov rõhutas, et rahvusvahelist tegevust viib Peterburi seadusandlikus kogus läbi esimees ja tema poole kohtumispalvetega ei pöördutud.

Makarov oletas, et mainitud üritusel arutati protestiaktsioone Venemaal. „Me mõistame ju suurepäraselt, et käib avalik ässitamine protestimiitingutele,” ütles Makarov.

„Ma juba ütlesin: ei ole vaja teiste riikide peakonsulaatides ringi nuuskida. Üle kõige on Venemaa, tema rahvuslike huvide kaitse. Kodumaad ei tohi reeta. Ei tohi olla välismaalane oma maal. Ta on meil üks, emake Venemaa,” lausus Makarov.

Meedia andmetel käisid Soome peakonsulaadis Haavistoga kohtumas Peterburi seadusandliku kogu liikmed Boriss Višnevski ja Maksim Reznik. Višnevski on seadusandlikus kogus erakonna Jabloko fraktsiooni esimees. Reznik kuulub aga Kasvuparteisse.