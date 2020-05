Peterburi metroos virutas mees maski nõudnud töötajale rusikaga näkku

Allika teatel tegi pöördukse kontrolör Narvskaja jaamas mehele märkuse ja palus tal maski kanda. Peterburis on maski kandmine koroonaviiruse tõttu ühistranspordis kohustuslik. Mees lõi selle peale metroo töötajat rusikaga näkku. Kannatanu viidi rahuldavas seisundis haiglasse ja lasti pärast kodusele ravile.

Eile õhtuks oli politsei 1985. aastal sündinud kahtlusaluse vahistanud. Algatati kriminaaljuurdlus. Teatatakse, et vahistatu on varem süüdimõistetud varguse ja narkootikumide käitlemise eest ning on töötu.