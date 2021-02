Peterburi kohus kinnitas Karjalas Stalini kuritegusid paljastanud ajaloolase 13-aastase vanglakaristuse

„Süüdimõistetu Dmitrijevi ja tema kaitsja kassatsioonikaebused Karjala vabariigi Petrozavodski linnakohtu otsuse kohta 2020. aasta 22. juulist ja Karjala vabariigi ülemkohtu apellatsiooniotsuse kohta 2020. aasta 29. septembrist jäetakse rahuldamata,” teatas kohus, vahendab Interfax.

Dmitrijev ja tema kaitsja vaidlustasid kassatsioonikaebuses Dmitrijevi süü kõigis talle süüks pandud kuritegudes ja palusid ta kõigis kuritegudes õigeks mõista.

Dmitrijev mõisteti juulis kõigepealt kolmeks ja pooleks aastaks vangi oma adopteeritud lapse seksuaalses kuritarvitamises süüdistatuna. Sügisel muutis Karjala ülemkohus vanglakaristuse 13 aasta pikkuseks.

Inimõiguslased peavad kohtupidamist Dmitrijevi üle poliitiliseks. Ta on tegutsenud ajaloolase ja Jossif Stalini inimsusevastaste kuritegude paljastajana. 1990. aastate lõpus määras Dmitrijev kindlaks Sandarmohi ja Krasnõi Bori massihaudade asukohad. Nendes on tuhandeid hukatuid, kelle hulgas on ka sadu Soomes sündinuid, vahendab Yle Uutiset.

Eile Peterburis oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga kohtunud Soome välisminister Pekka Haavisto võttis jutuks ka Dmitrijevi küsimuse.

„Meie vestluses mainiti ka inimõiguste küsimusi, nagu Jehoova tunnistajate olukord või ajaloolase Juri Dmitrijevi kohtuprotsess ning seksuaalvähemuste olukord Tšetšeenias,” ütles Haavisto pressikonverentsil.