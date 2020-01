Peterburi baaris Putini üle nalja visanud Vene koomikut otsib siseministeerium

„Poisid, ma õnnitlen teid kõiki, tegime ära! Minu karjäär tõusis uuele tasemele – kaks aastat tagasi jahtisid mind külapätid, nüüd alustab jahti kogu riik, vau! /.../ loodan, et ei tule ennast metsas varjata,” kirjutas stand up-koomik Instagramis, vahendab Fontanka.

Moskva oblasti Orehhovo-Zujevo korrakaitsjaid huvitavad andmed Dolgopolovi eeskava „Aleksandr Dolgopolov – uus naljatund” toimumise aja kohta ja baari omanikel palutakse teatada „täielik” informatsioon artisti kohta.

2019. aasta veebruaris Peterburi baaris HopHead toimunud Dolgopolovi esinemise video on kogunud YouTube’is üle 2,6 miljoni vaatamise.

Dolgopolovi kavas kõlavad muu hulgas ka poliitilised naljad: „On inimesi, kes armastavad Putinit nii palju, et kui ta provotseerib meid mässule, saavad need inimesed sellest omamoodi aru. Isegi kui ta ütleb: „Ma annan välja ukaasi, mille järgi peavad kõik venemaalased laavasse hüppama!” saavad need inimesed omamoodi aru. Nad ütlevad: „Oh mu jumal, milline õudus! Kust me laavat leiame, Vladimir Vladimirovitš? Meil ei ole hoovis laavat! Mida me tegema peame, meie tark valitseja?””

Telegrami kanali Baza andmetel kirjutati Dolgopolovi peale kaebus, milles teda süüdistatakse usklike tunnete haavamises. Kaebuse olevat kirjutanud Orehhovo-Zujevo elanik.