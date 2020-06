Peskov madalast koroonasuremusest: Venemaa tervishoiusüsteem suudab võib-olla enam elusid päästa

USA telekanali CNN ajakirjanik väljendas usutluses Peskoviga kahtlust sealsete andmete õigsuse üle ja küsis viimaselt, kuidas sureb Venemaal haiguse tõttu vähem inimesi kui mitmes teises riigis, mille peale Peskov vastas: "Ei, ma ei nõustu nende hinnangutega. Kas olete kunagi mõelnud võimalusele, et Venemaa tervishoiusüsteem on tõhusam, et see võimaldab päästa rohkemate inimeste elu?"

Venemaal tuvastatud koroonaviirusesse nakatunute arvust rääkides märkis Peskov: „Meie riigis tehakse võimalikult palju koroonaviiruse teste. Mida rohkem teste teha, seda rohkem (nakkusjuhtumeid) on võimalik tuvastada. ”

Küsimusele pandeemia mõju kohta Venemaa presidendi Vladimir Putini reitingule vastas Peskov: "President Putin on korduvalt öelnud, et ta ei hooli oma isiklikust reitingust."

Tema sõnul ei ole riigimeestel vaja oma reitingu peale mõelda, "sest kui mõelda ainult oma reitingule, ei saa te teha vastutustundlikke otsuseid". "Oleme mures pandeemia ja selle mõju pärast riigi majandusele," nentis ta.

Ühtlasi avaldas Peskov lootust, et pärast novembris toimuvaid USA presidendivalimisi saavad riikide vahelised suhted paraneda. Samuti märkis ta, et nakkuse leviku vastase võitluse alal võiks pidada rahvusvahelisi konsultatsioone. "Me kõik peame mõtlema, millised on selle pandeemia õppetunnid igale riigile ja kogu maailmale," lisas ta.