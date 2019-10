Peskov: Kremlis praegu Putini järglasele ei mõelda

„Te ütlesite täiesti õigesti, et presidendivalimised on veel kaugel. Me oleme teiega presidenditsükli algstaadiumis. Seetõttu sellele praegu keegi ei mõtle, praegu tegelevad kõik pingelise tööga, mille tunnistajateks te olete,” ütles Peskov, vastates küsimusele, kui palju võimalikke Putini järglasi praegu olemas on, arvestades, et presidendi ametiaja lõpp on veel kaugel, vahendab RIA Novosti.

Vastates küsimusele, kas presidendil on enda jaoks mingi piirvanus, mis on „ideaalne” praeguse tegevuse lõpetamiseks, vastas Peskov: „Presidendi tööd reglementeeritakse meil põhiseadusega.”

„Ei, tema vaateväli piirdub põhiseaduse järgimisega. Te teate suurepäraselt põhiseaduse vastavaid paragrahve,” lisas Peskov.