Peruus õnnestus ajutisel presidendil ametis olla alla nädala

Kongressi esindine spiiker Merino vahetas välja Martín Vizcarra, kes tagandati ametist ametikuritegude protseduuriga altkäemaksuvõtmise eest, mida ta eitab, vahendab BBC News.

Poliitikud olid kutsunud Merinot tagasi astuma pärast temavastaste meeleavalduste vägivaldset mahasurumist. 12 ministrit äsja ametisse nimetatud valitsusest astusid tagasi juba varem protestiks politseivägivalla ja Merino tegevuse vastu kriisiolukorras.

Peruu kongress ei suutnud eile Merinole asendajat leida. Tagasi lükati kirjaniku ja endise inimõigusteaktivisti Rocío Silva Santistebani juhitud meeskond.

Vizcarra ametist tagandamise vastu on protestinud kümned tuhanded inimesed. Nad süüdistavad kongressi parlamentaarses riigipöördes. 57-aastasel Vizcarral on reformipüüdluste tõttu endiselt paljude valijate toetus.

Laupäevased protestid pealinnas Limas olid alguses suuresti rahumeelsed, aga õhtul tekkisid meeleavaldajate ja politsei vahel kokkupõrked.

Politsei kasutas teadete kohaselt meeleavaldajate laialiajamiseks pisargaasi ja haavlipüsse. Meeleavaldajad loopisid kive ja ilutulestikuvahendeid.

Hukkusid kaks tudengit: 22-aastane Jack Pintado ja 24-aastane Inti Sotelo.

Kardetakse, et poliitiline kriis Peruus süveneb koroonaviiruse pandeemia kaasa toodud ränga majanduslangusega. Peruu kehtestas küll ühed esimesed ja karmimad piirangud Ladina-Ameerikas, aga viirus on sellest hoolimata kiiresti levinud. Kokku on Peruus nakatunuid ligi 935 000 ja surmajuhtumeid üle 35 000. Maailmas on Peruu suremuselt koroonaviiruse tõttu 100 000 elaniku tõttu kolmandal kohal.

Merino pidi ajutine president olema 2021. aasta juulini, kui oleks pidanud lõppema Vizcarra ametiaeg.

Vizcarra on pidanud kongressiga ägedat lahingut. Seal domineerivad rivaalitsevad erakonnad.

Vizcarrale pannakse süüks 2,3 miljoni soli (534 000 euro) väärtuses altkäemaksude võtmist, kui ta oli riigi lõunaosa Moquegua regiooni kuberner.