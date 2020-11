PERSOONILUGU | Kuidas Saksamaa türklaste perefirma leiutas COVID-19 vaktsiini

Uğur Şahin ja Özlem Türeci on esimesed Türgi juurtega ettevõtjad, kellel on õnnestunud tõusta Saksamaa rikkaimate perede hulka. Nüüd on nende firma leiutatud koroonavaktsiin tagasihoidliku abielupaari maailmakuulsaks teinud.

Firma BioNTech asutas abielupaar 2008. aastal koos Austria onkoloogi Christoph Huberiga, kes kuulub senini ettevõtte nõukogusse. Praegu töötab BioNTechis umbes 1300 inimest. Esialgu töötati välja vähi immuunravi.

Şahini sõnul luges ta COVID-19 kohta esimest korda reedel, 24. jaanuaril meditsiiniajakirjast Lancet. Järgmisel esmaspäeval kutsus ta töötajad kokku ja teatas, et firma hakkab nüüdsest hoopis koroonavaktsiini välja töötama.