Pentagoni ja Valge Maja vastasseis tõi kaasa USA mereväeministri vallandamise

Gallagher on süüdi mõistetud relvajõudude diskrediteerimises Islamiriigi võitleja surnukehaga poseerimise eest, mis on reeglite vastane. Ta degradeeriti selle kuriteo eest ja mõisteti õigeks teises mõrvajuhtumis. Kui Trump nädal tagasi Gallagheri degradeerimise ära muutis, alustasid sõjaväeametnikud ametlikku uurimist, et teha kindlaks, kas Gallagher on sõjaväeteenistuseks sobilik, mis on pärast süüdimõistmist protokollijärgne. See uurimine pidi oodatavalt lõppema Gallagheri teenistusest vabastamisega.

Gallagher tegi eile õhtul avalduse, milles tänas oma perekonda, advokaate ja toetajaid ning ülistas Trumpi.

„President Donald Trump, teil on minu sügavaim tänulikkus ja tänu. Te astusite vahele mitmel korral ja näitasite tõelist moraalset sitkust, parandades kõik vale, mis mulle tehti. Te olete tõeline juht ja täpselt see, mida sõjavägi ja riik vajavad,” teatas Gallagher.

Spencerile avaldas toetust senati demokraatide juht Chuck Schumer.

„Minister Spencer tegi õiget asja ja ta peaks olema uhke, et astus vastu president Trumpile, kui tal ei olnud õigus, see on miski, mida liiga paljud selles administratsioonis ja Vabariiklikus Parteis kardavad teha,” ütles Schumer. „Kord, distsipliin ja moraal relvajõududes peab üle kanduma poliitikasse ja minister Spenceri pühendumist nendele põhimõtetele ei unustata.”

Trump sekkus, et muuta ära otsused kõigi kolme süüdi mõistetud eriüksuslase kohta, eirates Pentagoni juhte, kes olid talle öelnud, et selline samm kahjustaks sõjalist õigussüsteemi, sõjaväejuhtide võimet tagada kord ja distsipliin ning USA liitlaste ja partnerite kindlustunnet, kes USA vägesid võõrustavad.

Hiljem keskendusid pinged Pentagoni ja Valge Maja vahel Gallagherile, kelle juhtumit kajastas telekanal Fox News.

Kui sõjaväeametnikud olid Gallagheri uurimise alla võtnud, lubas Trump Twitteris, et ei luba kunagi mereväel Gallagheri eriüksusest välja heita.

Spencer andis avalikult mõista, et tema tundis, et uurimine peab jätkuma.

Kaadri taga tegi Spencer Valgele Majale ettepaneku, et Gallagheri uurimine jätkuks, aga pakkus salajast garantiid, et Gallagheril lubataks SEAL-iks edasi jääda, rääkis üks kõrge riigikaitseametnik.