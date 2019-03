Pentagon andis volituse miljardi dollari eraldamiseks müüri ehitamiseks USA-Mehhiko piirile

Raha kasutatakse umbes 91 kilomeetri ulatuses piiritõkete ehitamiseks, vahendab BBC News.

Trump on nimetanud olukorda lõunapiiril kriisiks ja kinnitanud, et kurjategijate USA-sse pääsemise vältimiseks on vaja füüsilist tõket.

Pentagoni avalduses öeldakse, et USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan andis USA armee insenerikorpuse komandörile volituse alustada kuni miljardi dollari kasutamist planeerimiseks ja ehituse läbiviimiseks sisejulgeolekuministeeriumi ning tolli ja piirivalve toetuseks.

Avalduses viidatakse föderaalseadusele, mis annab kaitseministeeriumile volitused ehitada teid ja tarasid ning valgustuse paigaldamiseks narkootikumide USA-sse smugeldamise koridoride blokeerimiseks USA riigipiiril föderaalsete õiguskaitseagentuuride narkootikumide vastase tegevuse toetamiseks.

Lisaks viie meetri kõrgusele „jalakäijate tõkkele” katab rahasumma teede parandamist ja uut valgustust.

Demokraatidest senaatorid kurtsid, et Pentagon ei taotlenud asjaomastelt komiteedelt luba, enne kui teavitas kongressi raha ülekandmisest.

Trump kuulutas eriolukorra välja 15. veebruaril pärast seda, kui kongress keeldus rahuldamast tema taotlust eraldada 5,7 miljardit dollarit müüri ehitamiseks. Eriolukorra abil püüab Trump kongressist mööda minna ja ehitada müüri sõjalise finantseeringu abil.

Demokraadid on nimetanud seda eriolukorda põhiseadusevastaseks.