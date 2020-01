Pelosi: USA esindajatekoda hääletab Trumpi sõjalise tegevuse piiramise resolutsiooni üle

„Kongressi liikmetena on meie esimene vastutus hoida Ameerika rahvas väljaspool ohtu. Sel põhjusel oleme me mures, et administratsioon võttis ette selle tegevuse ilma kongressiga konsulteerimata ja kongressile põhiseadusega antud sõjavolitusi austamata. Sel nädalal esindajatekoda esitleb ja hääletab sõjavolituste resolutsiooni üle, et piirata presidendi sõjalist tegevust Iraani suhtes. See resolutsioon on sarnane resolutsiooniga, mille esitas senatis senaator Tim Kaine. See kinnitab kongressi ammu kindlaks määratud järelevalvekohuseid, andes mandaadi, et kui kongress edasist tegevust ette ei võta, lakkab administratsiooni sõjaline vaenutegevus Iraani suhtes 30 päeva jooksul,” öeldakse avalduses.

Pelosi kordas, et Iraani kindrali Qassem Soleimani tapmine seadis ohtu USA sõjaväelased, diplomaadid ja teised ning tekitas tõsise pingete eskaleerumise ohu Iraaniga.