Pelosi teatel hakkab USA Kapitooliumi ründamist uurima sõltumatu komisjon

Oma kirjas seadusandjatele ütles Pelosi, et komisjon moodustatakse 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid uurinud komisjoni eeskujul, vahendab BBC News.

Senat mõistis endise presidendi Donald Trumpi vägivalla õhutamises õigeks, aga demokraadid ja mõned vabariiklased on toetanud rahutuste sõltumatut juurdlust.

Pelosi ütles, et viimastel nädalatel on Kapitooliumi julgeoleku küsimusi selle rünnaku valguses hinnanud USA armee kindralleitnant Russel Honoré.

„Tema järeldustest ja ametikuriteo kohtuprotsessist on selge, et me peame saama teada tõe, kuidas see juhtus,” ütles Pelosi.

Komisjon uuriks ja koostaks raporti rünnaku faktide ja põhjuste, võimu rahumeelsesse üleminekusse sekkumise ning Kapitooliumi politsei ja teiste korrakaitseorganite valmisoleku ja reageerimise kohta, teatas Pelosi.

Veel ütles Pelosi, et kindralleitnant Honoré esialgsete järelduste põhjal peab kongress eraldama lisaraha oma liikmete ja Kapitooliumi julgeoleku kaitsmiseks.