Pelosi mõistis hukka senati vabariikliku enamuse juhi Mitch McConnelli, kes ütles, et koordineerib eesseisval kohtuprotsessil oma tegevust Valge Maja advokaadiga. Pelosi võrdles seda sellega, nagu oleks vandekohtu eesistuja mestis süüaluse advokaadiga, vahendab NBC News.

Pelosi ütles, et esindajatekoda pole veel paika pannud ka oma esindajaid kohtuprotsessil.

„Seni ei ole me näinud midagi, mis paistaks meile aus, nii et loodetavasti muutub see ausamaks, ja kui me näeme, mis see on, saadame me oma esindajad,” ütles Pelosi.